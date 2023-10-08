حجز الطعون على المرشحين لانتخابات نادي الزمالك لجلسة 15 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبد المجيد سليم عبد الصبور، التي يطالب فيها باستبعاد حسام الدين المندوه، توفيق الخواجة، المرشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك، وكذلك الدعوى المقامة من المحامي أحمد محمد عبد الغني، التي تطالب باستبعاد هشام نصر وهاني العتال من انتخابات نادي الزمالك، والدعاوى التي تطالب باستبعاد باقي المرشحين من انتخابات نادي الزمالك، لجلسة 15 أكتوبر الحالي.

ومن المقرر إجراء انتخابات الزمالك طبقا للخريطة الانتخابية التي أعلنتها اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، يوم 20 أكتوبر.

ويتولى إدارة نادي الزمالك حاليًا لجنة مكلفة مكونة من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للنادي، ومعه أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا، وأيمن شعراوي مدير نشاط رياضي بناء على تكليف من الجهة الإدارية.