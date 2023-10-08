شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر بالبورصة وانقطاع الكهرباء.. عملية "طوفان الأقصى" تشل إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب هبط بنسبة 6.7% عند الإغلاق ومؤشر البنوك هوى 8.7% بعد يوما من هجوم واسع النطاق على إسرائيل.

واستعرضت "القاهرة الإخبارية" في إنفوجراف، الضربات الاقتصادية التي تلقتها إسرائيل بسبب "طوفان الأقصى"، حيث ألغت عدد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى تل أبيب.

وتم إلغاء حجوزات الفنادق وهروب السياح، كما تم إغلاق الشركات والمحال التجارية في إسرائيل وحتى الصيدليات، بجانب انقطاع الكهرباء عن مستوطنات جنوب إسرائيل.