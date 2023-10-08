حملة زهران المرشح المحتمل للرئاسة تعلن هيكلها التنظيمي والمتحدثين باسمها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أقر المكتب التنفيذي لحملة فريد زهران، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، في اجتماع مشترك بين ممثلي حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، اختيار المهندس أشرف حلمي، منسقًا للمكتب التنفيذي ومديرًا للحملة، وعبدالعزيز الشناوي، مقررًا للمكتب التنفيذي ونائبًا لمدير الحملة.

كما أقر اجتماع المكتب التنفيذي، اختيار المتحدثين الرسميين باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وهما: النائبة أميرة صابر، والدكتور معتز الشناوي.

كما اختارت حملة المرشح فريد زهران كلًا من الدكتور أحمد علاء فايد، و خالد داوود متحدثين إعلاميين.

وفي وقت سابق اختارت الحملة الدكتور محمد سالم مساعدًا للمرشح الرئاسي فريد زهران للشؤون السياسية