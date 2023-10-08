كواليس ادعاء شخص بتعرضه وأسرته للتهديد من مطاعم شهيرة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت أجهزة الأمن ما نُشر على إحدى الصفحات بموقع "فيسبوك" متضمنا ادعاء القائم على الصفحة بتعرضه وأسرته للتهديد من قِبل أشخاص "غير مُحددين"، محملاً مجموعة من المطاعم والمحال الشهيرة بالقاهرة المسئولية حال تعرضه للأذى مدعياً تقديم تلك المحال مواد غذائية ومُنتجات غير صالحة للإستهلاك ومُخالفاتهم للاشتراطات.

بالفحص وباستهداف المطاعم والمحال المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المختصة تبين عدم وجود أية مخالفات، وأن المنتجات صالحة للاستهلاك الآدمى.

ووجه القائمون بالمطاعم المشار إليها محامياً وكيلاً عنهم ولتهم المذكور بالتشهير بالمطاعم وابتزاز القائمين عليها وتم ضبط القائم على النشر واعترف بإدارة الحساب ونشره تلك الادعاءات لحصوله على بعض الخصومات من تلك المحلات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة.