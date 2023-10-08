بسبب حرق القمامة.. المشدد 15 عاما للمتهمين بقتل شاب بطلق ناري فى المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات الجيرة في منطقة المرج بالقاهرة، بالأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا لكل منهما.

وجاء منطوق الحكم بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد ١٥ عامًا، لكل منهما، بتهمة القتل العمد وحيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين.

وجاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهمين وهم "محمد. ع " ونجل شقيقه "ياسر. م" قتلا جارهم المجني عليه "أحمد" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد التعدي عليه، وإصابته بطلق ناري خرطوش أودى بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أنه بسبب خلافات الجيرة مع المجني عليه بسبب تصاعد الأدخنة نتيجة تنظيف الشارع من الأكياس، ما أسفر عن تعديهما عليه بالضرب حتى أُصيب، ثم قام أحدهما بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش خاص به، ولفظ أنفاسه الأخيرة، كما جاء في التحقيقات.