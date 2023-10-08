شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تدعو مواطنيها إلى عدم السفر لأي دولة في منطقة الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان له الأحد، المواطنين الإسرائيليين على ضرورة الامتناع عن السفر إلى دول الشرق الأوسط وأي دول أخرى بها تحذيرات من السفر، وذلك بعد حادث فردي تعرض له فوج سياحي بالإسكندرية، وفي ثاني أيام التصعيد الذي تشهده الأراضي المحتلة وقطاع غزة.

وتعاني إسرائيل من حالة هلع وخوف هيستيري نتيجة التصعيد العسكري مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة منذ صباح يوم أمس السبت، والذي خلف المئات من القتلي والجرحي بخلاف عدد لم يتم تحديده من الأسرى الإسرائيليين.

وظهر الأحد، قال مصدر أمني بحسب ما بثته قناة إكسترا نيوز إن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السوارى".

وأضاف المصدر الأمني أن الحادث أسفر عن وفاة 2 من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر حيث تم على الفور القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

ويعد التصعيد الراهن في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي رد فعل لتعثر عملية السلام في الشرق الأوسط نتيجة رفض تل أبيب الجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل مع الجانب الفلسطيني، وهو ما دفع أطراف إقليمية ودولية بتوجيه دعوات بضرورة العمل على حل الصراع بعيدا عن العنف ووفق المرجعيات الأممية.