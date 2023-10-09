شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات لتسليم المعلمين الجدد العمل بالمدارس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى التقرير التالى، معلومات وخطوات تسليم المعلمين الجدد العمل في المدارس:

- وزير الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى".

- تسليم كشوف المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للمديريات التعليمية.

- بدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

- التعاقد سيكون فى المديريات والإدارات التعليمية وليست الوزارة.

- تدريب المعلمين الجدد على المناهج الدراسية الجديدة .

- تسليم المعلمين الجدد العمل بعد تقديم مسوغات التعيين المطلوبة وتشمل أصل شهادة المؤهل وأصل شهادة الميلاد المميكنة وأصل شهادة أداء الخدمة العامة للبنات والخدمة العسكرية للبنين والكشف الطبى، إضافة إلى شهادة اجتياز الاختبار البدنى.

- الاستعلام عن كشوف الاسماء للمعلمين الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح فى المديريات.

- تعيين المعلمين الجدد على وظيفة معلم مساعد وفق الحد الأدنى للأجور.

- المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها.

- سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.