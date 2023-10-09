معهد بحوث القطن يستقبل الوفد الأفريقي بمحطة البحوث الزراعية بكفر الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استقبل معهد بحوث القطن بمحطة بحوث سخا، عشرون مبعوثًا من 12 دولة افريقية في أطار الزيارت العلمية الميدانية الخاصة ببرنامج أنتاج وتربية القطن والذي ينظمه المعهد بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية و يأتي هذا التعاون تنفيذًا لتعمليات القيادة السياسية وتوجهات الدولة المصرية للعمل من أجل التعاون مع الاشقاء الأفارقة لنقل الخبرات والتدريب لرفع الكفاءات وذلك بغرض تحقيق النفع لكافة المتدربين للوفاء بأهداف التنمية المستدامة فى القارة الافريقية.

صرح الدكتور عبدالناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن أن المعهد قد قام خلال الأسبوع الماضي بأستقبال المبعوثين في المعهد وقام الاساتذة من المعهد وبعض الخبراء من مركز البحوث الزراعية بإلقاء محاضرات عن القطن في مصر وإفريقيا عن القطن العضوي وبرامج التربية والأمراض والآفات التى تصيب القطن وبرامج المحافظة علي الاقطان من التدهور وكيمياء الالياف والنسيج في القطن، وقد ابدي المبعوثين الاستفادة الكبيرة منها واستعدادهم لنقل هذه الافكار والخبرات لبلادهم.

وأضاف بأنه تم الاطلاع على مراحل غربلة وتنقية وتعبئة التقاوي الجيدة، والتي بدورها توزع علي المزراعين في إطار جهود وزارة الزراعة لتوفير تقاوي ذات جودة عالية ومنتقاه في أغلب المحاصيل، ضمن الخطة الاستراتيجية للنهوض بالزراعة، وأوضح رضوان بأنه بعد ذلك تمت زيارة حقول انتاج القطن بالمزرعة البحثية للمعهد بسخا للأطلاع علي برامج التربية والمعاملات وتم شرح عملي للمحاضرات النظرية التي تمت خلال الاسبوع السابق، ثم توجه الوفد بعد ذلك الي محلج تقاوي الاساس بمحطة سخا لمشاهدة كيف يتم عمل الحليج والعمليات المصاحبة، ويعتبر هذا أقدم محلج تقاوي أساس في مصر، ثم توجه الوفد بعد ذلك الي كنسية السيدة العذراء بسخا لزيارة أثار مسار العائلة المقدسة.

كان في استقبال المبعوثين في هذا الزيارة الدكتور وليد بسيوني يحيي (وكيل المعهد لشؤون الإنتاج) والدكتور ياسر محمد المنسى (وكيل المعهد لشؤون الإرشاد والتدريب) والاساتذة رؤوساء الاقسام البحثية بالمحطة ومدير محلج تقاوى الاساس ومدير محطة البحوث الزراعية ومدير محطة غربلة التقاوى والمهندسين العاملين بهما، وكاهن الكنسية والقائمين علي الخدمة بها و كان برفقة الوفد الدكتور/ أحمد عبد المغني (رئيس بحوث تربية القطن بالمعهد ومنسق الدورة والمشرف عليها) والدكتور/ مصطفي عطية عمارة (رئيس بحوث المعاملات الزراعية بالمعهد.