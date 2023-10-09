"طاهرة" تطلب الخلع: "جوزي اتحرش ببنت الجيران وأهلها ولعوا في الشقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "طاهرة . ك"، 33 سنة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها مبررة طلبها: "جوزي اتحرش ببنت الجيران وأهلها ولعوا في الشقة".

تروي الزوجة تفاصيل زواجها قائلة: تزوجت من أحمد. خ"، 36 سنة ، سائق، زواجًا نابعًا عن قصة حب بعد 4 سنوات من الحب المتبادل، فهو "ابن الجيران"، وقد انتقلنا إلى عش الزوجية معًا بعد 8 أشهر من الخطبة، ورزقنا الله طفلة بعد 5 سنوات زواج.

تضيف الزوجة: عشت حياتي من أجل طفلتي التي عانت من الحرمان من بعض حقوقها، فزوجي مدمن على تناول المخدرات وسمعته تجعل الجيران يتهربون من صداقتنا.

تتابع الزوجة حديثها: "حاولت التأقلم مع زوجي رغم الشكاوى اليومية التي يجلبها إلينا بسبب التحرش بالفتيات ومعاكستهم، وكلما حاولت التحدث معه يقوم بإهانتي وطردي وطفلتي إلى الشارع حتى في منتصف الليل".

تواصل: بعد مشادة كلامية كالعادة طردني زوجي وانتظرت بالشارع حتى يهدأ وبعدها أعود لشقتي، وهنا فوجئت بزوجى يفر هارباً من البلكونة، وبعد ذهابي لمعرفة السبب وجدت الجيران يقومون بإشعال النيران في شقتي "جوزي اتحرش ببنت الجيران وهرب.. ووالدها اكتشف الأمر خلال نزول ابنته ودخولها للمنزل".

تختتم الزوجة: لجأت بعدها إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقمت دعوى خلع حملت رقم 236 لسنة 2023، ولاتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.