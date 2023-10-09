شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: آخر موعد صرف النخالة الخشنة لموردي القمح من المزارعين 15 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
وفى حالة عدم التوجه للمطحن للصرف قبل هذا التاريخ يسقط حقه في صرف النخالة الخشنة وخليط الزوائد، مع استمرار الصرف للموردين الذين يقومون بالصرف وتم جدولة الصرف لهم من قبل المديرية إلى نهاية العام 2022م.
وعملًا على توفير النخالة الخشنة وخليط الزوائد لكافة الجهات المستفيدة، تقوم المديرية وكل المطاحن التموينية العاملة بدائرة المحافظة بصرف النخالة الخشنة وخليط الزوائد لكافة الجهات المستفيدة من "موردي القمح المحلي، مرين الماشية، مصانع الأعلاف، تجار وشركات الأعلاف "طبقًا للضوابط الواردة بالتوجيه الوزاري رقم (18) لسنة 2022م.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز