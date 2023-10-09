شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أعراض أساسية لإصابة الماشية بالحمى القلاعية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد العزيز أحمد محمد، أمين اتحاد نقابات المهن الطبية بسوهاج، أمين نقابة الأطباء البيطريين بسوهاج، إن الحمى القلاعية أبرز وأخطر الأمراض الفيروسية التي تصيب الحيوانات مشقوقة الأظلاف فى الشتاء، مثل الأبقار والأغنام والغزلان والجاموس، وتعتبر أكثر الحيوانات عرضة للإصابة هي الأبقار.

وأوضح أحمد، أن هناك مجموعة من الأعراض الأساسية التى فى حال ظهورها يتأكد المربى من إصابة الماشية بها، وهى:

1- انتشار تقرحات موجعة في الفم.

2- فقاقيع.

3- سيلان لعاب الحيوان بغزارة نتيجة لفتحه فمه باستمرار.

4- ارتفاع درجة الحرارة لتتعدى الـ 40 درجة.

5- عدم القدرة على الحركة.

6- انخفاض ملحوظ في إقباله على الطعام.

7- فقدان ملحوظ فى الوزن.

8- انخفاض إنتاجية الحيوان للألبان.

وأكد أمين نقابة الأطباء البيطريين بسوهاج، ضرورة الاستعانة بطبيب بيطرى فى حال ظهور تلك الأعراض لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة، حيث يؤدى هذا الفيروس إلى نقص في إنتاج الألبان، واللحم، وتوقف نمو الحيوان لعدة أشهر، والتهاب الضرع، والإجهاض.