شكرا لقرائتكم خبر عن بحيرة البردويل جنة الصيد على ساحل شمال سيناء.. مصدر الأسماك ورزق الصيادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد بحيرة البردويل على ساحل شمال سيناء، من أهم مصادر الثروة السمكية فى مصر لما تعرف به من إنتاج الأسماك بأنواعها، التى تمتاز بجودة مصادر تغذيتها وتربيتها الطبيعية، فضلا عن استقطاب البحيرة الآلاف من العاملين بها ما بين صيادين وعمالة مساعدة للصيد .

وبحيرة البردويل من أهم البحيرات المصرية الخالية من التلوث سواء الزراعى أو الصناعي، والأسماك التى يتم صيدها منها عالية الجودة مثل الدنيس والقاروص واللوت والطوبارة والعائلة البورية وسمك موسى والجمبرى والكابوريا.

تشير البيانات الرسمية لبحيرة البردويل إلى أن عدد الصيادين العاملين ببحيرة البردويل قد بلغ أكثر من 3500 صياد، تعد البحيرة هى مصدر رزقهم، كما وصل عدد مراكب الصيد العاملة فى بحيرة البردويل حاليًا إلى 1228 مركبًا.

والبحيرة بها نوعين من حرف الصيد السائدة فى البحيرة هما حرفة الدبة لصيد الأسماك القاعية، وحرفة البوص لصيد أسماك العائلة البورية، ويتم صيد الأسماك من خلال 3 مواقع جاهزة للصيد وهى التلول، اغزيوان، النصر، كما أن هناك 6 جمعيات تمثل صيادى البحيرة وهى : جمعية العريش، جمعية السلام، جمعية 6 أكتوبر، جمعية الساحل، جمعية البردويل، جمعية سيناء.

قال الدكتور شكرى سلمان مدير بحيرة البردويل انه يوجد مصنع ثلج لخدمة الصيادين وعمليات التصدير والنقل للأسواق المحلية سواء بالمحافظة أو بمحافظات الجمهورية الأخرى، لافتا أن بحيرة البردويل واحدة من أنقى البحيرات على مستوى جمهورية مصر العربية والعالم، وتبلغ مساحتها 165 ألف فدان، وتتميز بالبيئة الطبيعية التى تسهم فى إنتاج العديد من الأسماك عالية الجودة ذات السمعة العالمية مثل الدنيس والقاروص واللوت والعائلة البورية، ينطلق الموسم الجديد لصيد الأسماك فى شهر أبريل، وينتهى فى شهر ديسمبر.

وأشار إلى أنه فى بحيرة البردويل 6 أنواع حرف الصيد فى عرض البحيرة وهى "الدبة " قائمة على الصيد بشباك من 3 طبقات بارتفاع من 1: 2 متر وطول الشباك 750 مترا، و "الدبدببة"، وهى شباك من 3 طبقات بطول 400 متر للمركب الواحد، و " البوص"، تعتمد على طب شباك واحدة بعرض 5 أمتار، وبطول 800 متر، و "الكابوريا"، وهى شبكة من طبقة واحدة بارتفاع مترا، و " السنار"، تعتمد على خيوط من النايلون لا يزيد طولها عن 300 متر معلق به خيوط بكل خيط سنارة على أبعاد متساوية، و "الدهبانة"، وهى شبكة على جزئين لا يزيد طول كل منها عن 400 متر.

وقال إن أنواع السمك التى يتم صيدها من البحيرة هى الدنيس، والقاروص، وموسى، ووقار، ولوت، وبورى، وطوبار، ودهبان، وغزلان، وشبار، وثعبان بحر، وكابوريا، وانواع اخرى مؤكدا أن الصيد فى البحيرة بضوابط وهى السماح بالعمل برخص الصيد للمراكب، وجميع الصيادين يلتزمون خلال فترة الصيد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء انطلاق العمل.

وأكد تصريف الإنتاج يتم بمعرفة الصيادين وبحسب السوق والعرض والطلب، مؤكدا أن إدارة البحيرة تقدم كل الدعم اللازم للصيادين، وتوفير احتياجاتهم لنجاح موسم الصيد .

وأشار المهندس سامى سليمان الهوارى مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، أن طول البحيرة 90 كيلو متر ويتراوح عرضها بين كيلو متر إلى 20 كيلو متر، مساحتها 165 ألف فدان، ملاصقة للبحر الأبيض المتوسط، من جهة الشمال ويفصلها عن البحر شريط ضيق يتراوح مابين 200 إلى 1000 متر خليط من الرمال غير المتجانسة مخلوط بالأصداف.

وتابع انه يخدم حركة الصيد والصيادين 3 مراسى استقبال الإنتاج وهى مرسى " التلول و مرسى اغزيوان ومرسى النصر، ويعد " اغزيوان " اكبر المراسى واشار انه سبق و تم رفع كفاءة وتطوير مراسى الصيد ببحيرة البردويل بالإضافة إلى إزالة العوائق الموجودة بها وتطهير البواغيز فى المرحلة الأولى.

وأعلنت محافظة شمال سيناء توفر خدمات منوعة للصيادين من خلال مديرية التموين لانتظام الصيد بالمراكب، من خلال توفير الوقود بالمحطات بأماكن المراسي، ويتم بإنتظام صرف الوقود للصيادين، ويوجد بالبحيرة مصنع لانتاج الثلج ومصنع الفوم وأماكن تجميع الأسماك، ويتم متابعة كافة الاحتياجات بالتنسيق مع إدارة البحيرة وجهات الاختصاص.