شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستعد لفصل الشتاء.. تجهيز 26 مركز إغاثة و150 مليون جنيه لمواجهة الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت وزارة التضامن الاجتماعى، العديد الإجراءات والتدابير الاحترازية استعداداً لمواجهة أي حوادث أو نكبات محتملة خاصة في المحافظات الأكثر عُرضة لسقوط الأمطار من خلال مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية لمواجهة التغيرات المناخية، في إطار الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية واستقبال فصل الشتاء، وما يصاحبها من سقوط أمطار.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتجهيز 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية وتخصيص 150 مليون كمخصصات لبند الإغاثة لهذا العام، بالإضافة إلى موازنة الهلال الأحمر المصري ودعم الجمعيات الأهلية، حيث يتم شراء مهمات إغاثة إضافية لدعم المراكز على مستوى الجمهورية، مع تدريب العاملين في مجال الإغاثة، سواء في المديريات أو بواسطة الإدارة العامة للإغاثة.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل فريق عمل للإغاثة بالوزارة وبالمديريات استعدادا لفصل الشتاء، وما قد يحدث فيه من تقلبات جوية، كما يتم تزويد مراكز الإغاثة بالمحافظات بالعدد الكافي من المهمات الإغاثية استعدادًا لفصل الشتاء ومراجعة المهمات المتوفرة من البطاطين والمراتب، والتوجيه بضرورة تواجد فريق الإغاثة بالمراكز فى حالة استعداد دائم، بالإضافة إلى ضخ المبالغ اللازمة بحساب الإغاثة المحلية بالمديريات للصرف للمستحقين في حالة حدوث أي نكبة، كما يتم توجيه مديري المديريات بأن يتم التنسيق في ذلك مع مراكز الإغاثة ورؤساء المدن والأحياء وتوجيه جمعية الهلال الأحمر المصري ومؤسسة التكافل الاجتماعي التابعة للوزارة بالاستعداد لذلك من حيث التدخل الطبي والنقدي والعيني في حالة حدوث أي نكبة أو كارثة.

ومن مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن والمنتشرة بالمحافظات الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر فى الأرواح والممتلكات وغير المؤمن عليها وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللازمة، هذا بالإضافة إلى صرف مساعدات الإغاثة فى حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة وتقدير الخسائر فى الممتلكات وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي في حالة الاستحقاق.

ورفعت وزارة التضامن الاجتماعي درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي توقعات لسوء الطقس أو احتمالية هطول أمطار وسيول مع اقتراب فصل الشتاء، وبدء تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية استعداداً لمواجهة أي حوادث أو نكبات محتملة وبصفة خاصة في المحافظات الأكثر عُرضة لسقوط الأمطار ، بالإضافة إلى غرفة العمليات المركزية بين التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، كذلك تشكيل لجان الإغاثة بجميع المحافظات لتكون على الاستعداد لمواجهة تطورات أحداث فصل الشتاء، والتنبيه بإبقاء مراكز الإغاثة في جميع المحافظات في كامل استعدادها لسرعة التدخل في أي وقت في الأماكن التي تحتاج إغاثة عاجلة، وتقوم بتوفير المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية، وخيام وبطاطين ومراتب، وأن يكون لديها خطة تحرك سريعة بتقسيم المهام والمسؤوليات بين مختلف الشركاء بالإضافة إلى التواجد المستمر للجان الإغاثة بالمديريات والإدارات الاجتماعية لمواجهة أي حوادث طارئة، أيضا اتخاذ إجراءات تدفق معلومات سريعة للاستدلال على المناطق الأكثر عُرضة للأزمات، وبيانات عن أعداد الأسر القاطنة في هذه المناطق فضلا عن الاتفاق مع المحافظات ورؤساء الأحياء والمراكز لتحديد أماكن الإيواء لتجهيزها لتنفيذ الاستجابة السريعة وقت الأزمة وتقديم كافة سبل الدعم.