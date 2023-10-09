بحضور تيدروس ووزراء.. 8 قضايا تناقشها اللجنة الإقليمية للصحة العالمية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تعقد منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، الدورة الـ70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، في القاهرة بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ووزراء الصحة بإقليم شرق المتوسط، والدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي للصحة العالمية لشرق المتوسط.

وتقرر عقد الدورة السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بالحضور الشخصي هذا العام.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة السبعين للّجنة الإقليمية لشرق المتوسط، والتي تشمل:

صحة الشباب وعافيتهم

التحديات التي يواجهها الإقليم

نقص ‫القوى العاملة الصحية

تغير المناخ والصحة

الرعاية الصحية الأولية

التعامل مع الأمراض غير السارية في الأزمات

استئصال شلل الأطفال

التأهب للتجمعات البشرية الحاشدة

وكانت منظمة الصحة العالمية، أقامت صباح اليوم الإثنين، فعالية "الصحة قول وعمل"، وجرى تنظيم ماراثون بحديقة الطفل، مع أداء بعض التمارين الرياضية، على هامش افتتاح الدورة السبعين لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.