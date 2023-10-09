"الوطنية للانتخابات" تستقبل أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية لليوم الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة 2024 لليوم الخامس على التوالي بعد أن فتحت أبوابها من التاسعة صباحاً، وتستمر الهيئة في عملها حتى 14 أكتوبر الجاري أمام عدد من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.

وتقدم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، بأوراق ترشح موكله للهيئة الوطنية للانتخابات بعد أن حصل على تزكية 424 من أعضاء مجلس النواب، ومليون و130 ألف توكيل شعبي لخوض انتخابات الرئاسة.

وقد حرر المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، توكيلا للمستشار محمود فوزي، ليتولى رئاسة حملته الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وعقب تكليفه بعمله الجديد أعلن المستشار محمود فوزي تقدمه باستقالته من منصبه القضائي كنائبا لرئيس مجلس الدولة، تمهيدًا لمهام عمله الجديد.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها في التاسعة من صباح الخميس الماضى، لاستقبال أوراق المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر فى تلقى أوراق الترشح لمدة 10 أيام تنتهي في 14 أكتوبر الجاري، يومياً حتى في الإجازات والعطلات الرسمية، على أن يتم غلقه في الخامسة مساء ماعدا آخر يوم لتلقى أوراق الترشح.