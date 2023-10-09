شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزيرة الهجرة: نستعد لإطلاق "مصر تستطيع بالتجارة والصناعة مع أفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالإنابة عن السفير سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شارك السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية في فعاليات الدورة 14 من المؤتمر الإفريقي لرائدات الأعمال، والذي تعقد أعماله بالقاهرة في الفترة من 8 حتى 10 أكتوبر 2023، بدعوة من د. أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الإفريقي، وبحضور عدد من المسئولين المصريين والأفارقة.

وبدوره، أوضح السفير إيهاب نصر، أهمية ما تناوله المؤتمر، والذي عقد تحت شعار: "التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز ريادة الأعمال للمرأة والشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أجندة التنمية 2063 للقارة الإفريقية، ومنطقة التجارة الحرة القارية والأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة".

وتابع السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية، أن وزارة الهجرة حريصة على تنفيذ استراتيجيتها والتي تعنى بتمكين المرأة وتدريب السيدات المعيلات، بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن خطتها الرامية إلى مواجهة الهجرة غير الشرعية وتجفيف منابعها.

وأشار مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية إلى أن السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، قد بذلت جهودا كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، حيث استضافت الوزارة اجتماعات فريق عمل الكوميكسا في أكتوبر الماضي، لمناقشة عدد من القضايا المشتركة، قبيل تسليم مصر رئاسة المجموعة إلى دولة زامبيا، وهي دولة المقر الرئيسي للكوميسا.

وتناول السفير إيهاب نصر جهود وزارة الهجرة والاستعداد لإطلاق نسخة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي تحمل عنوان: "مصر تستطيع بالتجارة والصناعة مع أفريقيا" لتبادل المنافع مع الأشقاء وتوفير فرص العمل في المشروعات التنموية الواعدة التي تزخر بها القارة الإفريقية، ما يضمن حلا جديدا لمواجهة الهجرة غير الشرعية والتغيرات المناخية.

شهدت جلسات المؤتمر نقاشات حول سبل تعزيز التعاون في الأعمال ودعم المشروعات، ضمن فعاليات المؤتمر الإفريقي الرابع عشر لصاحبات الأعمال والمهن وريادة الأعمال، والذي يعقد بالتعاون مع المؤتمر الرابع لسيدات أعمال الكوميسا، بجانب النقاش حول سبل تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 ودعم سيدات القارة.