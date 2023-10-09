شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تخطط لإنشاء محطات طاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 128 ألف ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف شاكر خلال موتمر "الطاقة الخضراء استثمار المستقبل"، أن القيادة السياسية حرصت على التوجيه بالتوسع فى استراتيجية الهيدروجين الأخضر لتصبح مصر من كبرى الدول المنتجة ، لافتا إلى أنه جارى الانتهاء من إعداد الاستراتيجية تمهيدا لعرضها على المجلس الوطني للهيدروجين الاخضر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى و هو ما يساهم فى توحيد الاستثمار في هذا المجال.
وقال شاكر إن مصر توكد تحولها إلى الطاقة الخضراء من خلال تعديل استراتجية الطاقة المتجددة في مصر لتستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030 بدلا من عام 2035.
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