رسمياً.. عبد السند يمامه يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

تصوير- محمد معروف:

تقدم الدكتور عبد السند يمامه، رئيس حزب الوفد، اليوم الإثنين، بأوراق ترشحه رسمياً للهيئة الوطنية للانتخابات، لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وتقدم عبد السند يمامه بأوراق ترشحه بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وسبق وتقدم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، بأوراق ترشح موكله للهيئة الوطنية للإنتخابات بعد أن حصل على تزكية 424 من أعضاء مجلس النواب، ومليون و130 ألف توكيل شعبي لخوض انتخابات الرئاسة.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها فى التاسعة من صباح الخميس الماضى، لاستقبال أوراق المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر فى تلقى أوراق الترشح لمدة 10 أيام تنتهى في 14 أكتوبر الجاري، يومياً حتى في الإجازات والعطلات الرسمية، على أن يتم غلقه في الخامسة مساء ماعدا آخر يوم لتلقى أوراق الترشح.