4 ركائز رئيسية لحملة السيسي في انتخابات الرئاسة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة ممثلي عدد من الكيانات السياسية والحزبية وهم: حزب حماة الوطن، حزب مستقبل وطن، حزب التجمع، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وكان في استقبال ممثلي الكيانات والأحزاب السياسية، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، والذي رحب بالجميع مع تأكيد ضرورة التشاركية الحزبية بين الجميع في كافة المحافظات بما يساهم في تحقيق مصلحة الوطن.

وتناولت اللقاءات عددًا من نقاط الحديث المهمة فضلًا عن عرض المقترحات والرؤى من ممثلي الجهات والكيانات السياسية والحزبية والتي من بينها:

- الحملة تفتح أبوابها لكل أبناء الوطن، وسيعتمد تشكيلها على كافة القوى السياسية والحزبية والشعبية المؤيدة.

- الحملة ستعمل بشكل غير نمطي وتقوم على المشاركة الجماعية لكافة أطياف المجتمع المصري لاستعدادة اصطفاف ٣٠ يونيو.

- العمل الحزبي والسياسي من أدواره توعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية الفعّالة وخاصة فئة الشباب، لتشهد العملية الانتخابية حالة زخم تولد حياة سياسية مفعمة بالحيوية.