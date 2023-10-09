شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كل توصيات وزارة الزراعة لمزارعى البصل فى الوجهين القبلى والبحرى والان مع تفاصيل الخبر
إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى
1- منع الرى فى المشاتل قبل تقليع الشتلات بحوالى أسبوع الى عشرة أيام.
2- تقليع الشتلات عند وصولها الى الحجم المناسب سمك القلم الرصاص ويكون ذلك عند بلوغ الشتلات عمر حوالي 60 يوم.
3- تجهيز الارض المستديمة وذلك بالحرث واضافة السوبر فوسفات بمعدل 45 كجم فو2ا5 او 300 كجم سوبر فوسفات 15.5 % ثم التخطيط بمعدل 14 خط / قصبتين والزراعة على جانبي الخط او الزراعة على سطور بمعدل 36-40 سطر /قصبتين بحيث تكون المسافة بين النباتات من 7 – 10 سم.
4- اضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 45 وحدة ازوت/ فدان او 300 كجم نترات نشادر بعد مرور 21-30 يوم من الزراعة في الأرض المستديمة.
5- الاهتمام بنقاوة الحشائش وتسميد المشاتل التي لم يتم نقلها الى الأرض المستديمة.
إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى
1- اختيار أرض المشتل بحيث تكون خاليه تماما من الحشائش ومن أمراض التربه مثل العفن الابيض وعفن الجذر القرنفلى ويوصى باستخدام الصنف جيزة 20 او جيزة احمر أو جيزة أبيض.
2- يجب الا تزيد نسبه كربونات الكالسيوم عن 8 – 10 % في أرض المشتل.
3- تحرث الارض ويضاف السوبر فوسفات قبل مباشرة بمعدل 30 كجم فو2ا5 / فدان اى يضاف 300 كجم سوبر فوسفات أحادي وتسوى جيدا وتقسم اما الى احواض 3م X 4م او التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين او مصاطب بمعدل 8 مصاطب/ قصبتين.
4- اتجاه التخطيط من قبلي الى بحري.
5- معدل التقاوي لزراعة محصول البصل 40-45 كجم /فدان في حالة الزراعة نثرا في احواض، 30 كجم/فدان فى حالة الزراعة في خطوط او مصاطب.
6- اجراء رية المحاياة بعد رية الزراعة 4-7 يوم فى حالة حاجة الأرض الى ذلك.
7- يتم اضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 45 كجم وحدة ازوتية / فدان او 150 كجم نترات النشادر / فدان بعد حوالي شهر من الزراعة.
إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى
1- يتم اضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل 30 كجم وحدة ازوت / فدان او 100 كجم نترات النشادر / فدان بعد 21 يوم من الدفعة الأولى في الزراعات المتأخرة.
2- استمرار نقاوة الحشائش في محصول البصل والري بانتظام حسب حاجة النبات والأرض
الأبصال المخزنة
1- يجب فرز الابصال في المخازن واستبعاد المزارع والمصاب بها وتخزينها جيدا في مخزن مظلل وجاف وبه تهوية.
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