شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية لوزيرة البيئة وقيادات الوزارة لمتابعة منظومة موجات تلوث الهواء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمراراً لجهود مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة وتنفيذاً لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تواصل قيادات وزارة البيئة جولاتهم الميدانية اليومية على محاور عمل المنظومة بمحافظاتها المختلفة؛ للاطمئان على سير عمل المنظومة وإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث المختلفة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين.

قام محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسى بجولة ميدانية لمحافظة الغربية تم خلالها المرور على محور طريق كفر الزيات البحيرة، حيث تلاحظ استقرار الوضع العام وارتفاع نسب الجمع والكبس بالأراضي الواقعة على الجانبين بطول الطريق، وقد تم رصد حالة واحدة لحرق مخلفات زراعية على الطريق بنطاق مركز طنطا بمحافظة الغربية لكميات قليلة، وتم التعامل معها وإطفائها من خلال الفلاحين، وقد تم التشديد على الفلاحين بعدم حرق أي مخلفات، كما تم التنسيق مع ممثلي إدارة الإرشاد الزراعي لتعريف الفلاحين بطرق كمر قش الأرز لتحويلة إلى أعلاف للماشية.

واستكمل معتمد الجولة بالمرور على محافظة البحيرة بمركزي إيتاي البارود والدلنجات، حيث اتسم الوضع بمركز إيتاي البارود بالاستقرار ولم يتم رصد أي حرائق، كما تم المرور على مواقع جمع وكبس قش الأرز، حيث تبين ارتفاع كميات القش المجمع والمكبوس، وفيما يخص المرور على مركز الدلنجات فقد تم المرور على مواقع الجمع والكبس بالمركز والمرور على عدد من المحاور الزراعية، حيث تم رصد عدد من الحرائق المحدودة وتم توجيه المحور لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تم المرور على مناطق صناعة الفخار بقرية جزاير عيسى وتم رصد بعض المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين. هذا وقد تم التنسيق مع رئيس مجلس المدينة بالدلنجات لتشديد الرقابة على مناطق صناعة الفخار للتأكد من التزامها بالقرارات المنظمة لعملها خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وقد تضمنت الجولة أيضاً المرور على محور شبرا بنها الحر حيث تم رصد نقطة لحرق المخلفات البلدية الصلبة أسفل الطريق وتم التنسيق مع المحور لاطفائها، هذا وقد تم التوجيه لفرع القاهرة للتنسيق مع محافظة القليوبية لرفع تراكمات المخلفات البلدية والزراعية من على جانبي الطريق وجاري المتابعة مع مكتب المحافظ للانتهاء من رفع التراكمات، كما تم المرور على الطريق الزراعي في نطاق محافظات القليوبية والغربية حيث اتسم الوضع بالاستقرار ولم يتم رصد اي حرائق.

ومن جهة أخرى تفقد ياسر عبد الله نائب رئيس البرنامج الوطنى للمخلفات منظومة جمع وكبس قش الأرز بموقع الوزارية ، حيث بلغت نسبة التجميع 1500 طن وتم التوجيه بتكثيف عمليات جمع قش الأزر لتجنب التخلص الغير الآمن منها بالحرق .

وقد قام نائب رئيس البرنامج الوطنى للمخلفات بعمل عدد من اللقاءات مع عدد من المزارعين لتوعيتهم بخطورة حرق قش الأرز وتأثيراته على الصحة والبيئة ، كما تفقد الاستاذ عبد الله المحطه الوسيطه بسمنود للأطمئنان علي نقل المتولد اليومي للمخلفات لمدفن السادات كذلك تم تفقد منظومه إداره المخلفات البلديه بمحافظة كفرالشيخ للاطمئنان على عدم وجود حرائق حيث تم زياره موقعي كفر الشيخ وقلين المخصصين موقتاً لتجميع المخلفات ونقلها لمدفن مطوبس ، حيث تم تخصيص تلك المواقع بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إنشاء مصانع تدوير المخلفات بكفر الشيخ ودسوق ، وقد أوصى نائب رئيس البرنامج الوطنى للمخلفات بضرورة نقل محافظة الغربية للمخلفات المتراكمة بمنطقه تجميع المخلفات البلديه بالمحله والتشديد علي المحافظه بضروره نقل تلك المخلفات المتراكمه بالمحله ومصنع تدوير المخلفات بدفره.

ومن ناحية أخرى قام الدكتور محمد صلاح معاون الوزيرة للشئون القانونية،بالمرور على عدد من محاور المنظومة بمحافظتي القليوبية والشرقية لمتابعة الموقق ، حيث تم ضبط بعض الحرائق البسيطة للمتبقيات الزراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبيين.

وقال الدكتور محمد صلاح:"أن الوضع العام مسقر بنسبة كبيرة ، بنطاق الأماكن التى تم المرور عليها وقد تم عمل عدد من اللقاءات مع مجموعة من المزارعين لتوعيتهم بخطورة حرق قش الأرز وأهمية الأستفادة منه كأعلاف وسماد ،وتوضيح العقوبات المقررة حيال المخالفين بحرق قش الأرز" .