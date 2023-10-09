شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: فيروس الأنفلونزا دائم التغير والتحور لضمان بقائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن فيروس كورونا دائم التحور والتغير ليتفادى ما يهدد وجوده وليتكيف مع الظروف البيئية المحيطة به، وتابعت: لقاح الأنفلونزا يحمى من مخاطر ومضاعفات الأنفلونزا ومتوفر في فروع المصل واللقاح.

وقالت وزارة الصحة والسكان: تتفرع فيروسات الأنفلونزا من النمط A إلى أنماط عديدة وفرعية، وتابعت: يعد هذا النمط من فيروس الإنفلونزا الأخطر إذ أنه وحده يتسبب فى جوائح وتفشيات بالملايين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: تنقسم فيروسات الأنفلونزا من النمط B إلى سلالتين وليس له أنماط فرعية وفيروسات الإنفلونزا الموسمية A وB هما اللذان ينتشران بين البشر ويتسببان فى التفشيات والأوبئة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن النمط الثالث من فيروسات الإنفلونزا الموسمية C فقد وجد أنه لا يتسبب إلى فى حالات عدوى خفيفة وأضافت وزارة الصحة والسكان أن تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية يوفر حماية من جميع أنواع فيروسات الإنفلونزا السابقة.