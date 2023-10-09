شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تشارك في النسخة الثانية من المؤتمر الدولى المتخصص لتكنولوجيا المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى، في النسخة الثانية من "المؤتمر والمعرض الدولى المتخصص لتكنولوجيا المخلفات وإقتصاديات المياه والبنية التحتية 2023، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى أقيم على مدار 3 أيام برعاية وزارة البيئة والاتحاد الفيدرالى الألمانى وبدعم من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية وبمشاركة العديد من الوزارات والهيئات وكبرى الشركات العالمية بألمانيا وأوروبا، إلى جانب المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال البيئة ومنها وزارات التجارة والصناعة، الإسكان، الشباب والرياضة ،الهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة لمياه الشرب وهيئة التعاون الدولى الألمانية وغيرها.

وأكدت وزيرة البيئة على حرص الوزارة على تعزيز فرص نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، وتحقيق تعاون وشراكات إستراتيجية واسعة مع القطاع الخاص، وخلق مناخ داعم للإستثمار فى مختلف قطاعات البيئة، ومنها منظومة إدارة المخلفات وتحسين جودة المياه والطاقة النظيفة، إلى جانب رفع الوعى حول المفاهيم البيئية والقضايا المطروحة على الساحة، مما يعكس مدى ثقة ورؤية المؤسسات الدولية والقطاع الخاص فى الأفاق المستقبلية لقطاع البيئة والإستثمار فى مصر وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى ان المشاركة في المؤتمر والمعرض من خلال مشروعاتها، يأتى فى إطار تعزيز دور الوزارة فى تقديم مشروعات صديقة للبيئة وتحقيق نمو اقتصادى مستدام منخفض الإنبعاثات فى مختلف القطاعات ومنها قطاع المخلفات وعرضها كقصص نجاح على العالم ومما تتضمنه من خطة مصر فى مواجهة آثار تغير المناخ بتطبيق إدارة متكاملة للمخلفات لخفض انبعاثات الإحتباس الحرارى وتحسين جودة الهواء من خلال الإستفادة من التكنولوجيات الحديثة فى معالجة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة لتوفير بيئة نظيفة وصحية، ومنها عرض أنشطة مشروع التحكم فى التلوث الصناعى والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بمكونيه المالى والفنى فى المحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمله وهى (قنا / اسيوط /كفر الشيخ / الغربية ) وذلك من خلال وسائل الإيضاح المختلفة والحديثة كشاشات العرض والنماذج المجسمة واللوحات الإلكترونية وغيرها لعرض ما يتضمنه البرنامج من مشروعات وقصص نجاح على ارض الواقع من خلال رفع كفاءة وإنشاء بنية تحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات تشمل إنشاء محطات وسيطة، مصانع معالجة وتدوير، مدافن صحية الى جانب توريد معدات لعمليات الجمع والنقل.

ويحظى المعرض بمشاركة دولية واسعة لعرض التكنولوجيات الحديثة فى المجالات البيئية وبحث آليات وسبل التعاون المشترك، من خلال عقد ندوات وحلقات نقاش وورش عمل متخصصة بأجنحة المعرض تضم نخبة من الخبراء والمتحدثين والأكادميين لمناقشة كافة الموضوعات وعرض قصص النجاح وتبادل الخبرات حول قضايا التغيرات المناخية والتوعية بآثارها المدمرة على حياتنا اليومية ومنها ترشيد استهلاك المياه والطاقة، إدارة المخلفات واعادة التدوير وغيرها.