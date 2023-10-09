شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: نستهدف الاعتماد على 50% من الطاقة المتجددة بحلول 2040 والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف شاكر خلال موتمر "الطاقة الخضراء استثمار مستقبل"، أن مصر تمتلك أكبر مصادر للطاقة المتجددة بالمنطقة بالكامل وبأفريقيا، لافتا إلى أنه جار تحديث استراتيجية الطاقة 2035 إلى 2040.
و قال شاكر مصر تحرص على تنفيذ خطتها للتحول إلى الطاقة الخضراء من خلال تعديل استراتجية الطاقة المتجددة في مصر لتستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030 بدلا من عام 2035.
وتابع شاكر أنه جارى التعاقد على إنشاء محطات طاقة متجددة بتكلفة 2.4 سنت دولار لكل كيلو وات ساعة ، وهو السعر الاقل على مستوى العالم ، لافتا إلى أن الدولة اشترطت أن يتم توفير 25% من العملة المحلية و 75% من العملة الأجنبية.
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