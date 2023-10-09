شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية للسلع تعقد الأربعاء جلسة لتداول القمح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعقد البورصة المصرية للسلع، بعد غد الأربعاء، الجلسة رقم 84 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحةِ لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها ويساهم في الحد من غلاء الأسعار.
وفي إطار حرص وزارة التموين والتجارة في الحد من غلاء أسعار السلع، طرحت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية القمح بالبورصة المصرية للسلع على مدار الأشهر الماضية لتوفيره للمطاحن، حيث تم طرح أكثر من مليون طن ألف طن بقيمة نحو 10.6 مليار جنيه وتوفير للمطاحن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار في الأسواق الأخرى بجانب استمرار طرح الذرة الصفراء المستورد المخزون لدى وزارة التموين لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة "طاقة إنتاجية من 20 إلى 100 طن يوم"، لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن، حيث تم طرح أكثر من 68 ألف طن ذرة صفراء وردة.
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