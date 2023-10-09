نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ42 شارعا بالعياط

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، صباح اليوم، انتظام الدراسة بمجمع المدارس بمدينة العياط، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع النائب انتظام الدراسة بمدرسة ناصر الصناعية بنين والمدرسة الثانوية الصناعية بنات ومدرسة قوت القلوب الإعدادية ومدرسة الإعدادية المهنية.

واطمأن نائب المحافظ على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعوامل الأمن والسلامة ووجود مشرفين لتنظيم صعود ونزول الطلاب من المباني بالمدارس لمنع التدافع وتحقيف الانضباط.

وهنأ نائب المحافظ الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصى جهد لتحقيق المزيد من النجاح، مؤكدا على أهمية التعليم الفني باعتباره أحد أهم أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030 وأحد ركائز التعليم التي تساعد على إمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة المدربة بدقة ومهارة.

وتابع نائب المحافظ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 بمدينة العياط، حيث تفقد النائب أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ42 شارع بمتفرعات طريق مصر أسيوط بنطاق المدينة.

وشدد نائب المحافظ برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ محمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط وعبد التواب أمين مدير عام الإدارة التعليمية بالعياط ومسؤل هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.