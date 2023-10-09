أخبار مصر

خوفا من القصف الإسرائيلي.. مراسلة "القاهرة الإخبارية" تقطع مداخلتها على الهواء "فيديو"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، أن مراسلة القناة في قطاع غزَّة قطعت مداخلتها على الهواء لإخلاء المبنى التي تبث منه، خوفًا من تعرضه للقصف الإسرائيلي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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