خوفا من القصف الإسرائيلي.. مراسلة "القاهرة الإخبارية" تقطع مداخلتها على الهواء "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:
أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، أن مراسلة القناة في قطاع غزَّة قطعت مداخلتها على الهواء لإخلاء المبنى التي تبث منه، خوفًا من تعرضه للقصف الإسرائيلي.
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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:
أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، أن مراسلة القناة في قطاع غزَّة قطعت مداخلتها على الهواء لإخلاء المبنى التي تبث منه، خوفًا من تعرضه للقصف الإسرائيلي.
لمتابعة أخبار طوفان الأقصى يرجى الضغط هنا
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