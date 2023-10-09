عمر خيرت وأنغام وحمزة نمرة.. نجوم مهرجان الموسيقى العربية في دورته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

عقدت دار الأوبرا المصرية، ظهر اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا برئاسة الدكتور خالد داغر، لكشف تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقي العربية التى يديرها المايسترو هاني فرحات وتقام في الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقال الدكتور خالد داغر: نهدي الدورة الـ 32 إلى روح سيد درويش بمناسبة مئويته.

ويشارك في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: "عمر خيرت، حمزة نمرة، أصالة، مي فاروق، علي الحجار، هاني شاكر، كارمن سليمان، تامر عاشور، مدحت صالح، ريهام عبد الحكيم، أحمد سعد، آدم، وتختتم حفلات المهرجان المطربة الكبيرة أنغام.

وحضر المؤتمر كل من الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، والمايسترو هاني فرحات مدير المهرجان، رئيسة اللجنة العلمية رشا طموم وقدم المؤتمر الإعلامية مريم أمين.

ويكرم مهرجان الموسيقى العربية في دورته القادمة ١٤ شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي وهم عمر خيرت، الملحن خالد بن حمد البوسعيدي، المؤلف والمنتج الموسيقي ممدوح سيف، المطرب فؤاد زبادي، الموسيفار وسام خصاف، الدكتور محمد شبانة، الدكتورة أنعام لبيب، الدكتور خليفة الشيمي، عازف العود حازم شاهين، عازف الكولة عبد الله حلمي، الموسيقار صلاح الشرنوبي، حسين السيد، اسم الراحل أحمد الحجار، اسم الموسيقار علي عثمان.