شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية: انتهاء اليوم الخامس من فتح باب الترشح للرئاسة وقبول 3 مرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة فى مؤتمر صحفى، منذ قليل، انتهاء اليوم الخامس من فتح باب الترشح اليوم، وتقدم 3 مرشحيين حتى الآن بأوراق ترشحهم.

وقال المستشار احمد بندارى إن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، حضر اليوم وقدم 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب الى لجنة تلقى وفحص أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، كأحد الشروط المطلوبة لطلب الترشح.

وحصل المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة على تزكيات من أعضاء مجلس النواب، تدعم ترشحه فى انتخابات الرئاسة، حيث تجاوزت عدد التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو 20 عضوا بمجلس النواب.

وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في أن يقوم المرشح أو وكيله بتسليم تذكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تزكية أو 25 ألفا من تأييدات المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري.

ويقدم باقى المستندات المتمثلة فى صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وعقب تقديم أوراق الترشح رسميا تتولى لجنة تلقى أوراق الترشح فحص المستندات المقدمة وعد التزكيات أو تأييدات المواطنين باستخدام أجهزة الماسح الضوئي.

وكانت قوات الأمن القاهرة عززت من تواجدها أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، بشارع القصر العينى.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 16 و17 اكتوبر للاعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الاولى بالجريدة الرسمية.

وفى حالة الاعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.