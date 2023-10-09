الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدًا من حزب النور



محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين، وفدًا من حزب النور برئاسة الدكتور طلعت مرزوق رئيس الشئون القانونية بحزب النور، وذلك استكمالاً للقاءات والاجتماعات مع الأحزاب المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمستشار القانوني للحملة، والذي رحب - في بداية اللقاء - بوفد حزب النور، مشيدًا بمواقف الحزب المؤيدة والداعمة للدولة المصرية بداية من مشهد 30 يونيو ووضع الدستور وما تلاها من استحقاقات دستورية، مؤكدًا أن من أهداف الحملة هي المشاركة الجماعية لكافة أطياف المجتمع المصري وعودة اصطفاف 30 يونيو، وذلك من خلال العمل التشاركي الحزبي، مشيرًا إلى أن الحملة ستعمل على توسعة نشاطها وزيارتها الميدانية في المحافظات.

من جانبه، أشاد وفد حزب النور باستقبال الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لهم بالمقر الرسمي، مؤكدين أن الحزب اتخذ قرار التأييد للمرشح من قواعده ومبادئه الراسخة بداية من الحفاظ على الأمن القومي وكذلك الاستقرار والتنمية الرائدة التي تسير عليها دولتنا المصرية، مشددين على الاستعداد التام للتعاون الكامل مع الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، مشيدين بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما التقط الحضور الصورة التذكارية الجماعية بينهم.