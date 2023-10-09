أخبار مصر

خطوات الانضمام لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:
حددت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خطوات الانضمام للحملة.

وذكرت الحملة، أنه حرصًا منها على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكن للمتابعين التواصل مع الحملة الرسمية من خلال وسائل التواصل الرسمية للحملة.

ونشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الروابط والأرقام التالية لمتابعتها والتواصل معها:

- الموقع الرسمي| https://abdelfattahelsisi.org/
- الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"| عبد الفتاح السيسي - الحملة الرسمية
- البريد الإلكتروني| [email protected]
- رقم التواصل مع وسائل الإعلام| 01113199231
- رقم التواصل مع الكيانات والجهات والأحزاب| 01022858820
- الانضمام للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي عن طريق الرابط التالي| https://www.abdelfattahelsisi.org/to-join/

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا