حدث في 8 ساعات| تفاصيل مبادرة خفض الأسعار.. ويمامة يُقدم أوراق ترشحه للرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر كامل:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي التهدئة في غزة خلال اتصلالا هانفي مع مستشار النمسا، وقدم المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يبحث هاتفيًا مع مستشار النمسا جهود احتواء الموقف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من مستشار النمسا كارل نيهامر، للتباحث حول تطورات الأحداث الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

لمزيد من التفاصيل.. من هنا

خطوات الانضمام لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

حددت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خطوات الانضمام للحملة

لمزيد من التفاصيل.. من هنا

يمامة عقب تقديم أوراق ترشحه للرئاسة: لا أؤمن بالشعارات.. ولدينا برنامج يتضمن خطة إنقاذ للاقتصاد

قال المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد دخل في مرحلة جديدة يعيشها الآن بعد تقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة.

لمزيد من التفاصيل.. من هنا

طلب إحاطة ضد تجاوزات المدارس الخاصة بالإسماعيلية ومطالب بخضوعها للرقابة

تقدم النائب عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، بطلب إحاطة لوزير التعليم يطالب بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة بعد ورود عدد من شكاوى أولياء الأمور بسبب تجاوز بعض الإدارات ضد الطلاب بقيامهم ببعض الممارسات الغير آدمية

لمزيد من التفاصيل.. من هنا

بالفيديو.. شرح تفصيلي لعملية طوفان الأقصى بالخريطة التفاعلية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، شرحًا تفصيليًا بالخريطة التفاعلية لعملية طوفان الأقصى التي تشهدها فلسطين منذ أيام ومستمرة حتى الوقت الحالي.

لمزيد من التفاصيل.. من هنا

تخفيضات تصل لـ25% لهذه السلع.. تفاصيل مبادرة خفض الأسعار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا جديدا بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بحضور كل من: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

لمزيد من التفاصيل.. من هنا

لخفض الأسعار.. الحكومة: تعليق رسوم وجمارك على مستلزمات الإنتاج لـ6 شهور

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مناقشات ومفاوضات تمت مع ممثلي القطاع الخاص؛ حتى يكون هناك توافق مع كل الآليات المطلوبة من الدولة، لخفض نسب التضخم وأسعار السلع الغذائية.

لمزيد من التفاصيل.. من هنا