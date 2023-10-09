بعد 7 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن والمتاجر في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن والمتاجر بأسلوب "تسلق المنافذ وكسر أقفال الأبواب".

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية، أفادت قيام (3 عناصر إجرامية – لإثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب تسلق المنافذ وكسر أقفال الأبواب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع أخرى، كما أرشدوا عن المسروقات داخل مخزن خاص بأحدهم كائن بدائرة قسم شرطة أول العبور، وكذا ضبط تروسيكل "بدون لوحات معدنية" ملك متهم آخر والمستخدم في نقل المسروقات.

باستدعاء المبلغين تعرفوا على المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.