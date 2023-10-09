ضبط متهم بترويج ألعاب نارية عبر فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطل بالإسكندرية؛ لقيامه بالإتجار في الألعاب النارية والترويج لنشاطه عبر موقع "فيسبوك".

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية) بالإتجار في الألعاب النارية، والترويج لنشاطه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام).

بمواجهة المتهم أقر بقيامه بالإتجار في الألعاب النارية، والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وحيازتها.