اشتعال محتويات شقة بالطابق الثالث في عقار بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل غرب الجيزة مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بمنطقة الطوابق.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص والمعاينة نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث لعقار مكون من 7 أدوار بشارع عقبة بن نافع وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على مصدر النيران.