السيطرة على حريق أعلى سطح عقار بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الاثنين، حريقًا أعلى سطح عقار بالعمرانية غرب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع المؤتمر.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص والمعاينة نشوب حريق أعلى سطح العقار رقم 4 حارة الفاوكه من شارع المؤتمر وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على مصدر النيران.