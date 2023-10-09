شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء: انخفاض أسعار 7 سلع بداية من يوم السبت بنسبة 25% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تخفيض 7 سلع أساسية من 15 لـ 25 % وهى سلع "السكر - الزيت- العدس- الفول - الألبان والجبن- المكرونة - الأرز" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى: الدولة سخّرت كل الإمكانات لتحقيق الهدف المنشود بالقضاء على فيروس سي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "تيدروس أدهانوم"، مدير عام منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وكبار مسئولي وقيادات المنظمة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مدير عام منظمة الصحة العالمية سلّم الرئيس شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، مقدماً التهنئة لمصر وموضحاً أنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها، في زمن قياسي، قصة نجاح عالمية يحتذى بها، في التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس "سي" إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، "تيدروس أدهانوم"، مدير عام منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وكبار مسئولي وقيادات المنظمة.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم التوافق مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، موضحا أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % وهى سلع "السكر - الزيت- العدس- الفول - الألبان والجبن- المكرونة - الأرز" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.
حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تنشر فيديو لاستقبال عدد من الكيانات السياسية والحزبية
ضبط 8 أشخاص يزورون توكيلات لمرشح محتمل لانتخابات الرئاسة بـ4 محافظات
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس"، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.
وزارة الصحة: نجحنا فى تشخيص وعلاج 5 ملايين حالة مزمنة بفيروس سى
قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التامين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، حلال احتفالية منظمة الصحة العالمية، الصحة قول وعمل اليوم بالقاهرة، إن اليوم كان مهما في وجود الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مديرعام منظمة الصحة العالمية، والمديرالاقليمى لشرق المتوسط، وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ان نحتفل يالعديد من الإنجازات من خلو مصر من فيروس سى والمبادرات الرئاسية وتطبيق التامين الصحى الشامل.
أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك فى الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، المقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية يناير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس تحديثا عن استجابة إسرائيل للهجوم الفلسطيني غير المسبوق الذى تعرضت له يوم السبت الماضى.
وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، قال كونريكوس إنه بعد نحو 48 ساعة على القتال، فإن الوضع فى إسرائيل قاتما، مضيفا أنه لا يزال هناك قتال فى جنوب إسرائيل، وأن قواتهم لا تزال تقاتل.
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء فى غزة لـ560 وإصابة 2900 آخرين
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي منذ يومين لـ 560 شهيدا وإصابة 2900 آخرين، ونزوح حوالي 80 ألف فلسطيني يتواجدون الآن في 71 مركز إيواء بمختلف محافظات غزة.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز