شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تنفى تلقي تحذير من مصر قبل 10 أيام من هجوم حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تقريرا نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت "واي نت" بأن وزير المخابرات المصري اتصل برئيس الوزراء قبل 10 أيام من الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس وحذره من "شيء غير عادي من اتجاه غزة".

يذكر أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات أفعالها، وأن دور مصر مساند دائما للقضية الفلسطينية، كما ذكر مسؤول في الحكومة الإسرائيلية إن مصر كانت تطالب إسرائيل بالاتفاق مع حماس والعمل على إغاثة المدنيين، ولم تبلغ الجانب الإسرائيلي بأي هجوم محتمل.