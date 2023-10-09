أخبار مصر

مسيرة مذهلة.. مصر أول دولة تحقق المستوى الذهبى فى القضاء على فيروس سى (إنفو)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة مذهلة.. مصر أول دولة تحقق المستوى الذهبى فى القضاء على فيروس سى (إنفو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت منظمة الصحة العالمية بالتهنئة إلى مصر على تقدمها غير المسبوق نحو القضاء على التهاب الكبد C، لتصبح أول بلد يبلغ «المستوى الذهبي» على مسار القضاء على التهاب الكبد C وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وهنأت منظمة الصحة العالمية، مصر بتقدمها غير المسبوق نحو القضاء على التهاب الكبد  C

de3f890f-bb91-46e0-bcf3-223f54c5e14a

مصر أول بلد يبلغ «المستوى الذهبى» فى القضاء على التهاب الكبد C وفقًا لمعايير المنظمة

 

شخصت مصر 87% من المتعايشين مع الفيروس وقدَّمت العلاج الشافى إلى 93% من المُشخَّصين به

 

انتقلت مصر من أعلى معدلات الإصابة بالعالم إلى بلد يملك أحد أقل المعدلات بخفض معدل انتشار التهاب الكبد C من 10% إلى 0.38%

e0438161-65da-463e-aa33-3c088630b606

ابتداءً من عام 2014، أطلقت مصر حملة قومية للقضاء على التهاب الكبد  C

 

أسفرت حملة «100 مليون صحة» عن فحص أكثر من 60 مليون شخص، وعلاج أكثر من 4.1 ملايين

 

بلغ معدل الشفاء من التهاب الكبد C بين الأشخاص الذين تلقوا العلاج نسبة 99%

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا