شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز برامج أسقفية الخدمات العامة بالكنيسة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر أسقفية الخدمات العامة من أهم المؤسسات فى الكنيسة، حيث تقدم خدمات لكل جموع الأقباط في مصر، فقد تأسست لتكون بمثابة الذراع التنموية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتلعب الأسقفية دورًا رائدًا فى الخدمات الدياكونية للفقراء.

برامج وخدمات الأسقفية

وأوضح الموقع الرسمي للكنيسة أن خدمات الأسقفية تصل إلى 4 ملايين مصري من بين الأفراد الأكثر احتياجًا، ويتم التركيز بصفة خاصة النساء والشبابوالأطفال.

ولدى الأسقفية مجلس استشاري مكون من 7 أعضاء يقدم المشورة للأسقف والمدير التنفيذي في المواضيع المختلفة، وبلغ عدد المستفيدون 415 موظفًا بالإضافةإلى 1200 متطوع.

أولاً: البرنامج الشامل المتكامل لتنمية المجتمع(ICDP)

المكونات الفنية/ البرامجية:

برنامج الرعاية الصحية الأولية: مساعدة المجتمعات المستهدفة علي أن تصبح أكثر صحة وإنتاجية.

برامج التعليم: يتكون من برنامجين فرعين، تعليم الكبار ويهدف إلى تمكين الأميين من تحقيق المستوى التعليمي والثقافي المناسب للقيام بدور فعال مجتمعاتهم. وبرنامج تحسن جودة التعليم لطلبة مرحلة التعليم الأساسي.

برنامج التنمية الاقتصادية: يهدف إلى تحسن مستوى معيشة الأسر الفقيرة ومساعدة الشباب للحصول على وظائف مناسبة.

برنامج التنمية الريفية: يعمل على تحسن الإنتاج الزراعي والحيواني لرفع مستوى معيشة المزارعين.

برنامج البيئية: يهدف الي نشر الوعي بأهمية الحفاظ علي البيئة والتدابير المناسبة من أجل الحفاظ على البيئة بما ذلك الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

برنامج إطلاق قدرات النشء، ويشمل هذا البرنامج برنامجين أساسيين وهما:

برنامج تنمية الطفولة المبكرة: ويعمل على توفير فرص التعلم للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ومن خلال تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الاجتماعية والفنيةللأطفال والتي تقود إلى تنمية روح الابداع وغرس قيم التسامح والتنوع.

برنامج الشباب: يهدف إلى تمكين الشباب القبطي من العمل بشكل فعال في كنيستهم ومجتمعهم.

برنامج تمكين المجتمع والاستدامة: يسعي هذا البرنامج إلى بناء قدرات المجتمعات المستهدفة وتمكينها لتصبح قادرة على تحمل أعباء تنمية نفسها بما يعززاستدامه التنمية بالمجتمعات.

برامج بناء السلام المجتمعي: يتكون هذا البرنامج من وحدتين:

مناهضة العنف ضد الطفولة: يسعي الي حماية الطفل من العنف والاستغلال والإيذاء وتحقيق المصلحة الفضلي للطفل وتمكن الأطفال من النمو في مجتمعداعم لنموهم وتطورهم وتمكينهم من معرفة حقوقهم والاستمتاع بطفولتهم.

مناهضة العنف ضد المرأة: يهدف إلى النهوض بالظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات المصريات ودعم تمتعهن بحقوقهن ومناهضة أيتمييز قائم علي النوع الاجتماعي

برنامج رعاية الفئات المستضعفة: يشمل برنامجين أساسيين:

برنامج الحياة الأفضل: توفير الوقاية من تعاطي المخدرات، والعلاج، وإعادة التأهيل، والمتابعة مع تعافي المدمنين للمساعدة على الشفاء ومنع الانتكاس.

برنامج خدمة ذوي الإعاقة: رعاية وإعداد المعاقين للاندماج في المجتمع والحصول علي مستوى معيشة أفضل.

برنامج الإغاثة: يعمل علي توفير تدخل لمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية والإرهاب.

برنامج تحسين المسكن: مساعدة أسر المجتمع في الحصول علي منزل صحي يؤمن الاحتياجات الأساسية للعائلة.

برنامج تنمية الموارد البشرية: يعمل البرنامج على دعم وتطور أداء وقدرات العاملين بالأسقفية والمجتمعات.

برنامج الدراسات والبحوث الاجتماعية: دراسة وتقييم المشكلات المجتمعية ورفع الوعي بخصوص جوانب مختلفة من المواطنة والدولة المدنية، تزويد فريق العملبالأسقفية بأحدث الأبحاث والدراسات المتعلقة بتنمية المجتمع والبحث الاجتماعي.

برنامج التخطيط والمتابعة: لإنشاء خطط العمل والبرامج الرئيسية والنتائج المتوقعة، ووضع مؤشرات تقدم العمل ببرامج الاسقفية، وجمع بيانات التنفيذ، وتقييمالأداء وضمان انسيابية خطط المرحلة التالية.

ثانيًا: الرعاية الاجتماعية (برنامج أجابى):

تقديم الدعم للأفراد المحتاجين الذين ليس لديهم موارد، ويركز البرنامج بشكل خاص علي:

مساعدة الأسر ذات العائل الوحيد التي لا تستطيع الوصول إلى الحد الأدنى من الدخل.

الأرامل.

المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة الذين ليس لديهم تغطية تأمين صحي.

السجناء وعائلاتهم.

الأيتام.

الأفراد العاجزون من كبار السن الذين لا يستطيعون العمل،

ويشمل ضحايا الكوارث السياسية والطبيعية