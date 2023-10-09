"قفص بلح السبب".. حكاية مسن قتل زوج أخته بـ"عصا مكنسة" في الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داخل مسكنه البسيط بإحدى قرى مركز الواحات البحرية نطاق محافظة الجيزة جلس موظف بوزارة الأوقاف يتبادل الحديث مع شقيق زوجته الذي يكبره بعشر سنوات. حديث امتد إلى تعاملات تجارية تجمعهما سرعان ما انحرفت دفته وحادت عن طريقها لتفضي إلى ما لم يحمد عقباه بين جدران البيت.

على باب مستشفى الواحات بدت الأجواء طبيعية وسط حركة توافد متوسطة قبل أن تتبدل الأجواء وتصبح أكثر سخونة لدى استقبال قسم الطوارئ مصابا يعاني ضيق في التنفس هرولت أسرته لإنقاذه.

محاولة إنقاذ لم تؤتِ ثمارها، وباءت جهود الأطباء بالفشل. 5 دقائق مكثها الموظف الأربعيني على سرير غرفة العناية المركزة فاضت بعدها روحه إلى بارئه ليعلن الطبيب الخبر الصادم لذويه "البقاء لله".

سريعا جاب الخبر منازل القرية "عم أحمد اتقتل" وصولا إلى قسم الشرطة. انطلقت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة وتبين أن الجثة لموظف يبلغ من العمر 49 سنة به آثار اعتداء بمنطقة الرأس.

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث ترأسه العقيد محمد أبوزيد مفتش مباحث فرقة الواحات، عكفت على تتبع علاقات المجني عليه، والوقوف على أي عداوات ترقى للقتل ورصد آخر مشاهدة له.

جهود البحث كُللت بالنجاح مع ورود معلومة بأن آخر مشاهدة للقتيل كانت رفقة زوج أخته (عامل 59 سنة لينتقل عناصر فريق البحث إلى الخطوة التالية بتضييق الخناق على المشتبه به الرئيس وصولا إلى التأكد من ارتكابه الجريمة بسبب خلافات مالية.

أكمنة ثابتة وأخرى متحركة استهدفت ضبط الجاني أسفرت إحداها عن ضبطه بقيادة الرائد مصطفى فودة رئيس مباحث الواحات ليدلي القاتل الخمسيني باعترافات تفصيلية لجريمته.

بصوت هادئ ونبرة تكسوها ثقة شرح المتهم كواليس ما جرى. في اليوم المشؤوم بحث المتهم والضحية تفاصيل معاملات تجارية تجمعهما -تجارة البلح- واحتد النقاش بينهما داخل منزل الضحية؛ بسبب خلاف على "قفص بلح" ونشبت مشاجرة تبادلا الضرب كل منهما ممسكًا عصا خشبية.

تدخل الأهل والجيران للفصل بين الطرفين وانصرف المتهم قبل أن تتدهور الحالة الصحية للموظف فاستغاث بأهل بيته "إلحقوني.. مش قادر أخد نفسي" فأسرعوا بنقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة نتيجة نزيف داخلي بالمخ جراء الضربة القوية التي تلقها بالعصا.

اصطحبت مأمورية المتهم لإجراء المعاينة التصويرية للواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية.