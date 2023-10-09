ليلة إعدام شاب بالرصاص في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمضي ساعات على حل رجال المباحث لغز مقتل شاب ذبحًا داخل شقة دفاعا عن شرف فتاة بحي المرج حتى سجل الحي ذاته جريمة ثانية أكثر بشاعة إذ قُتل شاب بطلق ناري في ظروف غامضة شرق العاصمة.

تلقى اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتولا بطلق ناري بالجسم بدائرة القسم.

رئيس المباحث الجنائية للقطاع وجه بسرعة انتقال رجال الشرطة إلى محل البلاغ بالتنسيق مع وحدة مباحث المرج وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة والاستعانة برجال الأدلة الجنائية.

تبين بالفحص والمعاينة أن الجثة لشاب يدعى "علي.ش.ر." يبلغ من العمر 19 سنة، يرتدي ملابسه كاملة وتوجد به آثار طلق ناري بالجسم وبحيازته متعلقات الشخصية في إشارة إلى أن الحادث بدافع الانتقام وليس السرقة.

شكل مدير المباحث الجنائية بالقاهرة فريق بحث لفحص علاقات المجني عليه ورصد آخر ظهور له وتفريغ سجل المكالمات لتحديد وضبط الجاني والسلاح المستخدم.

مع انتهاء المعاينة مسرح الجريمة أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المسشتفى تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي للتشريح وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة إلى النيابة العامة.