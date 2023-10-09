شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد عمال: مصر شهدت زيادات للأجور وصلت إلى 6 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الدولة المصرية شهدت زيادات للأجور وصل إلى 6 مرات وهو أمر إيجابى، خاصة أن عام 2023 شهد زيادة الحد الأدنى للأجور مرتين.

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لبرنامج من مصر، المذاع على قناة سى بي سى، أن القطاع الخاص وضع حد أدنى للأجور وصل إلى 3 آلاف وكان يريد عقد اجتماع نهاية العام لجعل الحد الأدنى 3500 جنيه ولكن فوجئ بأن الحد الأدنى أصبح 4 آلاف جنيه .

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن القطاع الخاص أصبح في مشكله لأنه لم يعد يلحق بزيادات الأجور في الحكومة.

فيما قالت الشيماء عبد الله مدير عام إدارة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن التوجيهات كلها من رئاسة الجمهورية تصب في صالح فئة العمالة غير المنتظمة بتوسيع الرعاية الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وزيادة الدعم لم سواء في الظروف الطبيعية أو غير الطبيعية .

وأضافت مدير عام إدارة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، خلال البرنامج، أنه تم صرف إعانة للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا لمدة 6 أشهر للعمالة غير المنتظمة، بجانب عمل شهادة الأمان، حيث تم إصدار 48 ألف شهادة ووثائق تأمين ضد الحوادث.