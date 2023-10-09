شكرا لقرائتكم خبر عن رفع سيارات متهالكة و600 حالة إشغال خلال حملات بالوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود الحملات التى نفذها حى الوراق وشرطة المرافق لرفع التعديات والإشغالات التابعة للمحال والمنشآت التجارية والمقاهى بمناطق العروبة والقومية وترعة السواحل وسوق العمارنة بوراق العرب.

وأسفرت الحملات عن رفع 600 حالة إشغال وتحقيق الانضباط بالشارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما شهدت الحملات رفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالطريق العام بالتعاون مع إدارة المرور.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.