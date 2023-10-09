شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشكر الرئيس السيسى على دعم "100 مليون صحة" للتخلص من فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن منطقة الأهرامات اليوم يسطر بها تاريخ جديد فى القضاء على فيروس سى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال احتفالية وزارة الصحة والسكان بالقضاء على فيروس سى بعد تسلم شهادة المستوى الذهبى للقضاء على فيروس سى من منظمة الصحة العالمية: لم يخل بيت مصرى من مصاب بالمرض، وإن إطلاق مبادرة القضاء على فيروس سى 100 مليون صحة كان له دور ملموس فى التخلص من المرض، وتابع 100 مليون صحة مبادرة تاريخية ولم تدخر الدولة أى جهد فى دعم القضاء على فيروس سى.

واستكمل: بعد أن كانت مصر أعلى معدلات إصابة بالمرض، هى الآن تصل لأقل معدلات في الإصابة عالميا، ويسعى من حولنا لاستنساخ تلك التجربة غير المسبوقة. وقال: تستمر الجهود الوطنية لضمان تحسين المؤشرات الصحية.

ووجه رئيس الوزراء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أشار إلى دوره فى دعم مبادرة 100 مليون صحة، حتى نجحت المبادرة وتخلص المصريون من هذا الوباء .



































































































































