شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بالجامعة العربية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر بحق شعبنا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "العكلوك"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية لطفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نتطلع إلى دعم حقيقي، أي دعم سياسي واضح لا لبس فيه من خلال قرار الجامعة وسفراء الدول العربية حول العالم ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية، كما نطلب الدعم المالي، ونطلب أيضا الدعم الإغاثي في ظل الحصار الكامل على الشعب الفلسطيني، وبخاصة قطاع غزة".
وتابع: "لدينا 22 دولة عربية، وكل دولة إن أرادت نصرة ودعم الشعب الفلسطيني عليها أن توجه سفراءها حول العالم، وبخاصة لدى المنظمات الإقليمية والدولية ليخرجوا بمجموعات عربية حتى يفضحوا هذا الاحتلال العنصري الجبان الذي يقصف المدنيين ويسمح مباني ومربعات سكنية عن وجه الأرض وهو ما روّج له وزراء الاحتلال الإرهابيين".
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