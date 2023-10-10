شكرا لقرائتكم خبر عن "منتجي الدواجن": انخفاض سعر طبق البيض 15% وكيلو الدواجن الحية بـ65 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ثروت الزيني رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن مشاركة قطاع منتجي الدواجن وبيض المائدة بدأ بتنسيقات واجتماعات مكثفة لتحديد آليات التنفيذ منذ الخميس الماضي باجتماع اتحاد منتجي الدواجن وبيض المائدة وصولاً لاجتماع مع وزير الزراعة بالأمس حتى اليوم وصدور آليات التنفيذ اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن المبادرة ستدخل حيز التفيذ اعتباراً من يوم السبت 14 من أكتوبر الجاري، وتشمل تخفيضات في قطاع الدواجن بنسبة تراجع في طبق البيض 15%، وسعر كيلو الدواجن الحية سيكون بـ65 جنيها. والمجمدة 100 جنيه.



تابع: "توفير التدابيرالدولارية واحتياجات القطاع خلال هذه الفترة مهم لأن صناعة الدواجن بها اكتفاء ذاتي وتحتاج لتلك الاستمرارية في دوران العملية الإنتاجية، لافتا إلى أن توافر الدولار هو الأساس لتخفيض الأسعار واستمرارية القطاع في المبادرة وهو ماوعدت به الحكومة والبنك المركزي.



وطالب الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بعودة المبادرات المصرفية عبر البنك المركزى لطرح مبادرة ذات فائدة مخفضة تساعد في تخفيف وطأة ارتفاع أسعار المكونات على الصناعة ودعمها، كونها صناعة محلية بها اكتفاء ذاتي بما يضمن زيادة القدرات الإنتاجية وعودة الاستقرار للقطاع.