شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من ولى العهد السعودى حول التصعيد بين فلسطين وإسرائيل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التباحث حول مستجدات التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين، وتهديد لاستقرار المنطقة.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في الاتصال الهاتفى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء،

تم التباحث حول مستجدات التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين وتهديد لاستقرار المنطقة

تم التشديد خلال الاتصال على أهمية ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة وتغليب صوت العقل ومسار التهدئة منعاً لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة.

تم التوافق كذلك على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية

والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية

وهو الأمر الذى يتطلب التهدئة الفورية ووقف المواجهات العسكرية في جميع الاتجاهات.