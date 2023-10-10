الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيسي تستقبل وفداً من التيار الإصلاحي الحر

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة،وفدًا من التيار الإصلاحي الحر الذي ضم عددا من الأحزاب، هم حزب الاتحاد برئاسة رضا عبدالفتاح صقر، رئيس الحزب، وحزب الإصلاح والنهضة برئاسة الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس الحزب، وحزب مصر القومي برئاسة رئيس الحزب المستشار روفائيل بولس.

ورحب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني، بأعضاء وفد التيار الإصلاحي الحر، مشيدًا بمواقف التيار الداعمة للدولة وسرعة الاستجابة والمشاركة الفعّالة في المناسبات المختلفة، فضلاً عن حضوره المتميز والمكثف في جلسات الحوار الوطني.

من جانبه، أشاد وفد التيار الإصلاحي الحر بإنجازات الدولة المصرية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والحفاظ على أمن وأمان الدولة المصرية، وكذا الحراك السياسي الذي أحدثه الحوار الوطني والإصلاح السياسي والقرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي أحدثتها جائحة كورونا وأيضاً الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية.