شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع مفوض الأونروا انتظام الخدمات والمساعدات المقدمة لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً مع المفوض العام لوكالة الأونروا لبحث تنسيق الجهود الرامية لضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس". وأكد وزير الخارجية – بحسب ما نقله المتحدث باسم وزارة الخارجية – أن مصر تضطلع بدورها الإنسانى فى كافة الأحوال وكل الظروف. وزير الخارجيه سامح شكري، مفوض الاونروا، اتصال شكري ومفوض الاونروا، اخبار مصر، الخليج 365 بلس

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